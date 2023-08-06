THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
604 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN NORTHEAST GEORGIA
ELBERT FRANKLIN HABERSHAM
HART RABUN STEPHENS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN PIEDMONT NORTH CAROLINA
CABARRUS CLEVELAND GASTON
LINCOLN MECKLENBURG UNION NC
IN WESTERN NORTH CAROLINA
HENDERSON POLK RUTHERFORD
TRANSYLVANIA
IN SOUTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN UPSTATE SOUTH CAROLINA
ABBEVILLE ANDERSON CHEROKEE
CHESTER GREENVILLE GREENWOOD
LAURENS OCONEE PICKENS
SPARTANBURG UNION SC YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ANDERSON, BALDWIN, BEREA,
BLACKSTOCK, BOYDVILLE, BREVARD, CALHOUN FALLS, CANON, CATAWBA,
CEDAR MOUNTAIN, CHARLOTTE, CHESTER, CLARKESVILLE, CLAYTON,
CLEMSON, CLINTON, COLUMBUS, CONCORD, CORNELIA, CORNWELL, CROUSE,
DACUSVILLE, DANA, DEMOREST, EASLEY, EAST FLAT ROCK, ELBERTON,
ETOWAH, FLETCHER, FOREST CITY, FORK SHOALS, FORTSONIA,
FRANKLIN SPRINGS, GAFFNEY, GASTONIA, GREAT FALLS, GREENVILLE,
GREER, GUMLOG, HARTWELL, HENDERSONVILLE, HOLLYWOOD, HUNTERSVILLE,
INDIAN TRAIL, KANNAPOLIS, KINGS MOUNTAIN, LAURENS, LAVONIA,
LINCOLNTON, LITTLE RIVER, MATTHEWS, MAULDIN, MIDDLETON,
MILL SPRING, MONARCH MILLS, MONROE, MOUNTAIN CITY, MOUNTAIN REST,
NINETY SIX, NUBERG, OAKWAY, PINE MOUNTAIN, REED CREEK, ROCK HILL,
ROYSTON, RUCKERSVILLE, RUTHERFORDTON, SALUDA, SENECA, SHELBY,
SIMPSONVILLE, SPARTANBURG, SPINDALE, TAYLORS, TOCCOA, TRINITY,
TRYON, TUXEDO, UNION, WALHALLA, WARE SHOALS, WEDDINGTON,
AND WESTMINSTER.
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