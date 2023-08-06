Editor's Note: The following information is compiled from arrests records from the Laurens Police Department, Clinton Police Department, Laurens County Sheriff's Office and the Johnson Detention Center. This information is presented with no intent of guilt or innocence.

 

Susan Truluck – Laurens

-Petit or Simple Larceny - $2,000 or less 

-Forgery, value less than $10,000

 

Amanda Smith – Gray Court

-Breach of peace, nonaggravated in nature 